Formazioni ufficiali Fiorentina Udinese, le scelte dei due tecnici per il match della sedicesima giornata di Serie A

Formazioni ufficiali Fiorentina Udinese, le scelte dei due tecnici per il match del Franchi valido per la sedicesima giornata di Serie A
Sono state diramate le formazioni ufficiali di Fiorentina Udinese. Queste le scelte di Paolo Vanoli e Kosta Runjaic per la sfida valida per la sedicesima giornata di Serie A, in programma alle 18.00 allo Stadio Artemio Franchi.
Match fondamentale per le due squadre con la Fiorentina alla ricerca ancora della prima vittoria in Serie A e l’Udinese che viaggia a metà classifica e può sognare un posto in Europa.
FORMAZIONI UFFICIALI FIORENTINA UDINESE
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Ndour, Parisi; Gudmundsson, Kean.
A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Sohm, Dzeko, Nicolussi Caviglia, Kospo, Richardson, Viti, Fortini, Kouadio, Piccoli, Kouame
Allenatore: Paolo Vanoli
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Zaniolo, Davis
A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueye, Kamara, Palma, Bravo, Buksa, Ehizibue, Camara, Miller.
Allenatore: Kosta Runjaic