Formazioni ufficiali Genoa Parma, le scelte in vista del match - Calcio News 24

Formazioni ufficiali Genoa Parma, le scelte in vista del match
Formazioni ufficiali Genoa Parma, le scelte in vista del match di Serie A.
Oggi la sfida valida per l’attuale giornata di Serie A Genoa Parma. Ecco gli schieramenti del match.
GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Vasquez, Ostigard, Ellertsson; Frendrup, Masini; Norton-Cuffy, Malinovksyi, Vitinha; Ekuban.
Allenatore: Patrick Vieira
PARMA (4-3-2-1): Suzuki; Britschgi, Circati, Ndiaye, Delprato; Keita, Estevez, Bernabé; Almqvist, Cutrone; Pellegrino.
Allenatore: Carlos Cuesta
