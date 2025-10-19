 Formazioni ufficiali Genoa Parma, le scelte in vista del match - Calcio News 24
Connect with us

Genoa News

Formazioni ufficiali Genoa Parma, le scelte in vista del match

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

9 minuti ago

on

By

vieira

Formazioni ufficiali Genoa Parma, le scelte in vista del match di Serie A. Il punto

Oggi la sfida valida per l’attuale giornata di Serie A Genoa Parma. Ecco gli schieramenti del match.

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Vasquez, Ostigard, Ellertsson; Frendrup, Masini; Norton-Cuffy, Malinovksyi, Vitinha; Ekuban.
Allenatore: Patrick Vieira

PARMA (4-3-2-1): Suzuki; Britschgi, Circati, Ndiaye, Delprato; Keita, Estevez, Bernabé; Almqvist, Cutrone; Pellegrino. 
Allenatore: Carlos Cuesta

LEGGI ANCHE Le ultime novità sui turni di Serie A

Related Topics:

Genoa News

Genoa Parma, streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida del Ferraris! Tutti i dettagli

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

2 giorni ago

on

17 Ottobre 2025

By

Pellegrino
Continue Reading

Genoa News

Malinovskyi Genoa: ucraino da record, il nuovo primato raggiunto con la nazionale

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

3 giorni ago

on

17 Ottobre 2025

By

Ruslan Malinovskyi
Continue Reading