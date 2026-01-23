Formazioni ufficiali Inter Pisa: le scelte di Chivu e Gilardino per il match di San Siro, valido per la 22ª giornata di Serie A 2025/26

Si accendono i riflettori di San Siro per l’anticipo della ventiduesima giornata di Serie A. In un venerdì sera (23 gennaio) atipico per il calendario, l’Inter ospita il Pisa in un classico testa-coda che mette in palio punti pesantissimi per obiettivi diametralmente opposti: lo Scudetto e la salvezza.

Qui Inter: obiettivo fuga e turnover ragionato

I padroni di casa arrivano al match con il vento in poppa. La capolista, guidata in panchina da Cristian Chivu vuole mettere pressione ai cugini del Milan. Attualmente a +3 in classifica, i nerazzurri cercano una vittoria per tentare la fuga momentanea. Il ruolino di marcia è impressionante: l’Inter non conosce sconfitta in campionato dal Derby della Madonnina dello scorso novembre, un dato che certifica la solidità della rosa. Per l’occasione, Chivu sceglie qualche rotazione ma non rinuncia alla qualità. In attacco, a fianco dell’imprescindibile capitano Lautaro Martinez, c’è la grande chance dal primo minuto per il giovane Francesco Pio Esposito. A centrocampo spazio alla geometria di Piotr Zielinski e alla classe di Sucic.

Qui Pisa: Gilardino e l’incubo della crisi

Situazione opposta per il Pisa, che arriva a Milano con l’acqua alla gola. La squadra di Alberto Gilardino non vince da oltre due mesi: l’ultimo successo risale al 7 novembre contro la Cremonese (1-0). Da allora, i toscani hanno faticato terribilmente a trovare la via del gol e punti utili per allontanarsi dalla zona rossa. Per provare a scardinare la difesa nerazzurra, Gilardino si affida al 3-4-2-1. Le chiavi del centrocampo sono affidate a Razvan Marin mentre in avanti il peso dell’attacco ricadrà sulle spalle di Meister, supportato dalla fantasia di Tramoni e Moreo.

Le formazioni ufficiali

Ecco le scelte definitive dei due allenatori per il match: