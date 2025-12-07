 Formazioni ufficiali Lazio Bologna, Sarri e Italiano hanno reso note le proprie scelte per il match delle 18
Formazioni ufficiali Lazio Bologna

Formazioni ufficiali Lazio Bologna, i due tecnici hanno reso note le scelte per il match delle 18. Le ultimissime sulla sfida dell'Olimpico

Lazio e Bologna hanno reso note le formazioni ufficiali. Ecco le scelte di Sarri e di Italiano per il match.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. 

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Casale, Miranda; Pobega, Moro; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro.

