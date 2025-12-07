Formazioni ufficiali Lazio Bologna, Sarri e Italiano hanno reso note le proprie scelte per il match delle 18

Bologna News
Lazio e Bologna hanno reso note le formazioni ufficiali. Ecco le scelte di Sarri e di Italiano per il match.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni.
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Casale, Miranda; Pobega, Moro; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro.
