Formazioni ufficiali Lazio Cagliari, le scelte dei due tecnici per la sfida della decima giornata di Serie A

Formazioni ufficiali Lazio Cagliari, le scelte dei due tecnici per il big match dell’Olimpico delle 20.45 valido per la decima giornata di Serie A
Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Lazio Cagliari. Il big match dell’Olimpico in campo alle 20.45 e valido per la decima giornata di Serie A 2025/2026.
FORMAZIONI UFFICIALI
Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri
Cagliari (4-4-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Idrissi; Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho; Esposito, Borrelli. Allenatore: Fabio Pisacane
