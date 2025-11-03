 Formazioni ufficiali Lazio Cagliari, le scelte dei due tecnici per la sfida della decima giornata di Serie A
Formazioni ufficiali Lazio Cagliari, le scelte dei due tecnici per la sfida della decima giornata di Serie A

Formazioni ufficiali Lazio Cagliari, le scelte dei due tecnici per il big match dell’Olimpico delle 20.45 valido per la decima giornata di Serie A

Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Lazio Cagliari. Il big match dell’Olimpico in campo alle 20.45 e valido per la decima giornata di Serie A 2025/2026.

FORMAZIONI UFFICIALI

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri

Cagliari (4-4-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Idrissi; Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho; Esposito, Borrelli. Allenatore: Fabio Pisacane

