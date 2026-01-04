Serie A
Formazioni ufficiali Lazio Napoli, le scelte dei due tecnici per il match delle 12:30
Formazioni ufficiali Lazio Napoli, Sarri e Conte hanno reso note le proprie scelte per il match dell’Olimpico. Ecco le ultimissime sul match
Lazio e Napoli aprono la domenica di Serie A. Sarri incontra il suo passato e proverà a vincere per rientrare in zona Europa. I partenopei, però, devono assolutamente ottenere i tre punti visto il successo del Milan. Queste le formazioni ufficiali:
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri
NAPOLI (3-4-3): Milinković-Savić; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Spinazzola, McTominay, Lobotka, Politano; Elmas, Højlund, Neres; Allenatore: Antonio Conte