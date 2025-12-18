 Formazioni ufficiali Losanna Fiorentina, le scelte di Vanoli per la partita di Conference League
2 ore ago

Questa sera la Fiorentina è ospite del Losanna per la sesta giornata della Conference League. Una partita fondamentale per i viola, che vogliono riscattarsi contro un avversario temibile. Ecco le scelte degli allenatori

LOSANNA (4-3-1-2): Letica; Soppy, Mouanga, Sow, Fofana; Butler-Oye, Roche, Sigua; Lekoueiry; Kana-Biyik, Bair. Allenatore: Zeidler

FIORENTINA (3-5-2): Martinelli; Pongracic, Pablo Mari, Viti; Kouadio, Richardson, Nicolussi Caviglia, Sohm, Kouame; Dzeko, Piccoli. Allenatore: Vanoli

