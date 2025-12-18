Fiorentina News
Formazioni ufficiali Losanna Fiorentina, le scelte di Vanoli per la partita di Conference League
Formazioni ufficiali Losanna Fiorentina, le scelte da parte di Vanoli per l’importante sfida in chiave qualificazione
Questa sera la Fiorentina è ospite del Losanna per la sesta giornata della Conference League. Una partita fondamentale per i viola, che vogliono riscattarsi contro un avversario temibile. Ecco le scelte degli allenatori
LOSANNA (4-3-1-2): Letica; Soppy, Mouanga, Sow, Fofana; Butler-Oye, Roche, Sigua; Lekoueiry; Kana-Biyik, Bair. Allenatore: Zeidler
FIORENTINA (3-5-2): Martinelli; Pongracic, Pablo Mari, Viti; Kouadio, Richardson, Nicolussi Caviglia, Sohm, Kouame; Dzeko, Piccoli. Allenatore: Vanoli
