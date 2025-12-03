Formazioni ufficiali Napoli Cagliari, le scelte dei due allenatori per la sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia

Napoli News
Formazioni ufficiali Napoli Cagliari, le scelte dei tecnici per l’ottavo di finale di Coppa Italia che andrà in scena al Maradona alle 18
Prosegue la seconda giornata degli ottavi di finale di Coppa Italia con il Napoli che ospiterà il Cagliari al Maradona alle ore 18.
FORMAZIONI UFFICIALI
NAPOLI(3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Olivera; Mazzocchi, Vergara, Elmas, Spinazzola; Politano, Lucca, Ambrosino. Allenatore: Antonio Conte
CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Di Pardo, Rodriguez, Luperto, Obert; Adopo, Deiola, Luvumbo, Gaetano, Kilicsoy, Pavoletti. Allenatore: Fabio Pisacane
