 Formazioni ufficiali Napoli Cagliari, le scelte dei due allenatori per la sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia
Connect with us

Napoli News

Formazioni ufficiali Napoli Cagliari, le scelte dei due allenatori per la sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

16 minuti ago

on

By

Conte

Formazioni ufficiali Napoli Cagliari, le scelte dei tecnici per l’ottavo di finale di Coppa Italia che andrà in scena al Maradona alle 18

Prosegue la seconda giornata degli ottavi di finale di Coppa Italia con il Napoli che ospiterà il Cagliari al Maradona alle ore 18.

FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI(3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Olivera; Mazzocchi, Vergara, Elmas, Spinazzola; Politano, Lucca, Ambrosino. Allenatore: Antonio Conte

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Di Pardo, Rodriguez, Luperto, Obert; Adopo, Deiola, Luvumbo, Gaetano, Kilicsoy, Pavoletti. Allenatore: Fabio Pisacane

Related Topics:

Calciomercato

Calciomercato Napoli, assalto al centrocampo: Mainoo prima scelta per Conte! Manna valuta due colpi a gennaio, ma resta il nodo Lucca

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

2 ore ago

on

3 Dicembre 2025

By

mainoo
Continue Reading

Napoli News

Napoli, il Maradona torna a riempirsi in vista della Juve! Entusiasmo alle stelle dopo la Roma: oltre 45mila spettatori previsti per l’impegno di Coppa Italia contro il Cagliari

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

4 ore ago

on

3 Dicembre 2025

By

Napoli
Continue Reading