Formazioni ufficiali Napoli Milan, le scelte dei tecnici per la semifinale di Supercoppa Italiana

Formazioni ufficiali Napoli Milan, le scelte dei tecnici per la semifinale di Supercoppa Italiana che andrà in scena alle 20.00 a Riyadh

Sono state annunciate le formazioni ufficiali della semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan, in campo alle 20.00 allo stadio King Saud University.

Match che inaugura il torneo del 2025, alla seconda edizione con il formato a quattro squadre. Per l’occasione scendono in campo i Campioni d’Italia in carica, il Napoli di Antonio Conte, contro il Milan di Massimiliano Allegri, finalista dell’ultima Coppa Italia, persa contro il Bologna, che sarà impegnato domani contro l’Inter nell’altra semifinale della competizione.

FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, McTominay, Lobotka, Spinazzola; Neres, Hojlund, Elmas.
A disposizione: Contini, Ferrante, Gutierrez, Buongiorno, Lukaku, Olivera, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Ambrosino, Lang, Barido, De Chiara.
Allenatore: Antonio Conte.

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Tomori, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Nkunku.
A disposizione: Terracciano, Torriani, Ricci, Modric, Fofana, Athekame, Odogu, Ibrahimovic, Bartesaghi, Dutu, Sala, Borsani.
Allenatore: Massimiliano Allegri.

