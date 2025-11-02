 Formazioni ufficiali Parma Bologna, le scelte in vista della sfida di Serie A! Gli schieramenti di Cuesta e Italiano
Parma News

Formazioni ufficiali Parma Bologna, le scelte in vista della sfida di Serie A! Gli schieramenti di Cuesta e Italiano

Orsolini

Formazioni ufficiali Parma Bologna, le scelte dei due tecnici in vista della sfida valida per la decima giornata di Serie A 2025/2026

Ecco le formazioni ufficiali di Parma Bologna, sfida valida per la decima giornata di Serie A 2025/2026. Ecco le scelte di Cuesta e Italiano per la sfida di campionato delle 18:00.

FORMAZIONI UFFICIALI PARMA BOLOGNA

PARMA (4-3-1-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti, Bristchgi; Sorensen, Estevez, Ordonez; Bernabè; Cutrone, Pellegrino. All: Cuesta. (da confermare)

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumi, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. All. Italiano.

SEGUI LA DIRETTA GOL SERIE A LIVE QUI

