Formazioni ufficiali Parma Bologna, le scelte in vista della sfida di Serie A! Gli schieramenti di Cuesta e Italiano
Formazioni ufficiali Parma Bologna, le scelte dei due tecnici in vista della sfida valida per la decima giornata di Serie A 2025/2026
Ecco le formazioni ufficiali di Parma Bologna, sfida valida per la decima giornata di Serie A 2025/2026. Ecco le scelte di Cuesta e Italiano per la sfida di campionato delle 18:00.
FORMAZIONI UFFICIALI PARMA BOLOGNA
PARMA (4-3-1-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti, Bristchgi; Sorensen, Estevez, Ordonez; Bernabè; Cutrone, Pellegrino. All: Cuesta. (da confermare)
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumi, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. All. Italiano.
