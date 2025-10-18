Formazioni ufficiali Pisa Verona: le scelte di Gilardino e Zanetti per il match valido per la 7ª giornata del campionato di Serie A

Chiusa la parentesi dedicata alle nazionali, la Serie A si riprende la scena con la 7ª giornata, un turno ricco di partite avvincenti. Oltre a Lecce-Sassuolo, il programma di oggi, sabato 18 ottobre, alle 15:00 prevede un delicato scontro salvezza: la sfida tra Pisa e Verona. Le due squadre, infatti, si trovano appaiate nelle zone basse della classifica e cercano punti vitali.

I padroni di casa, neopromossi, sono ancora in una palese fase di ambientamento con la nuova categoria. L’approccio del Pisa alla Serie A era stato incoraggiante, con gli uomini di Alberto Gilardino capaci di strappare un punto all’esordio sul difficile campo dell’Atalanta. Da quel momento, però, la stagione dei nerazzurri non è mai decollata. La squadra di Cuadrado e compagni si ritrova desolatamente all’ultimo posto in classifica, ancorata a soli due punti.

Momento difficile anche per il Verona, che finora non è riuscito a raccogliere quanto di buono seminato in termini di prestazioni. La squadra di Paolo Zanetti ha dimostrato di avere le potenzialità per ambire a qualcosa in più della semplice salvezza, come visto nelle ottime gare contro Juventus e Roma, vero manifesto delle qualità gialloblù. Tuttavia, la classifica parla chiaro: diciottesimo posto e una pesante sconfitta casalinga contro il Sassuolo prima della sosta. La trasferta di Pisa rappresenta quindi un’occasione da non fallire per iniziare a raccogliere i punti persi per strada.

Le formazioni ufficiali del match:

PISA (3-5-2): Semper; Caracciolo, Albiol, Canestrelli; Leris, Marin, Aebischer, Akinsanmiro, Angori; Tramoni, Nzola. Allenatore: Alberto Gilardino.

VERONA (3-5-2): Montipò; Nuñez, Nelsson, Valentini; Cham, Serdar, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban. Allenatore: Paolo Zanetti.