 Formazioni ufficiali Psv Napoli, le scelte dei tecnici
Connect with us

Champions League

Formazioni ufficiali Psv Napoli, le scelte in vista del match di oggi

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

20 minuti ago

on

By

Conte

Formazioni ufficiali Psv Napoli, le scelte dei due tecnici in vista del match della terza giornata di Champions League. Il punto

Scendono in campo alle ore 21.00 per la terza giornata delle League Phase di Champions League gli olandesi del Psv contro il Napoli di Antonio Conte. Per l’occasione, ecco le formazioni ufficiali delle due squadre.

FORMAZIONI UFFICIALI

PSV 4-3-3: Kovar; Schouten, Gasiorowski, Flamingo, Salah-Eddine; Mauro Júnior, Saibari, Veerman; Man, Til, Perisic. All. Peter Bosz

NAPOLI 4-1-4-1: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. All. Conte

Related Topics:

Champions League

PSV Napoli: live, tabellino e cronca del match di Champions League

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

4 minuti ago

on

21 Ottobre 2025

By

McTominay
Continue Reading

Ultime Notizie

Union SG Inter: live, tabellino e cronca del match di Champions League

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

4 minuti ago

on

21 Ottobre 2025

By

Chivu
Continue Reading