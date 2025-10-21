Champions League
Formazioni ufficiali Psv Napoli, le scelte in vista del match di oggi
Formazioni ufficiali Psv Napoli, le scelte dei due tecnici in vista del match della terza giornata di Champions League. Il punto
Scendono in campo alle ore 21.00 per la terza giornata delle League Phase di Champions League gli olandesi del Psv contro il Napoli di Antonio Conte. Per l’occasione, ecco le formazioni ufficiali delle due squadre.
FORMAZIONI UFFICIALI
PSV 4-3-3: Kovar; Schouten, Gasiorowski, Flamingo, Salah-Eddine; Mauro Júnior, Saibari, Veerman; Man, Til, Perisic. All. Peter Bosz
NAPOLI 4-1-4-1: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. All. Conte
PSV Napoli: live, tabellino e cronca del match di Champions League
Union SG Inter: live, tabellino e cronca del match di Champions League