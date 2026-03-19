Formazioni ufficiali Rakow Fiorentina, le scelte di Tomczyk e Vanoli: c’è una sorpresa nella Viola!

Formazioni ufficiali Rakow Fiorentina: le scelte di Tomczyk e Vanoli per la sfida valevole per l’ottavo di finale di ritorno di Conference League

La Fiorentina è attesa in Polonia dal Rakow per la sfida di ritorno degli ottavi di finale di Conference League. Si riparte dal 2-1 dell’andata, maturato nel corso dei 90 minuti disputati a Firenze. Gara che aveva visto i viola andare in svantaggio, per poi riuscire a ribaltare il risultato grazie al gol di Ndour e al rigore trasformato da Gudmundsson al 93′ minuto.

In palio l’accesso ai quarti di finale della competizione, che si svolgeranno contro una tra Crystal Palace e AEK Larnaca (gara d’andata in Inghilterra finita 0-0). Di seguito le formazioni ufficiali per il match.

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RAKOW (3-4-2-1): Zych; Tudor, Racovitan, Svarnas; Ameyaw, Repka, Struski, Jean Carlos; Makuch; Brunes, Lopez. All. Tomczyk

A disposizione: Trelowski, Czeremski, Mosor, Bulat, Amorim, Leonardo Rocha, Napieraj, Arsenic, Ilenic, Mircetic, Diaby-Fadiga.

FIORENTINA (4-3-3): Christensen; Dodò, Pongracic, Comuzzo, Parisi; Ndour, Fagioli, Fabbian; Harrison, Kean, Fazzini. All. Vanoli.

A disposizione: De Gea, Leonardelli, Pongracic, Mandragora, Gudmundsson, Gosens, Kospo, Kouadio, Braschi, Balbo, Bonanno, Piccoli.