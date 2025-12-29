Formazioni ufficiali Roma Genoa, le scelte dei due tecnici per la sfida della 17a giornata di Serie A

Formazioni ufficiali Roma Genoa, le scelte dei due tecnici per la sfida dell’Olimpico valida per la 17a giornata di Serie A. Calcio d’inizio alle 20.45

In campo alle 20.45 l’ultimo atto della 17ª giornata di Serie A 2025/2026, che chiude il 2025 con il match tra Roma e Genoa allo stadio Olimpico.

Una sfida che incrocia il passato di due allenatori: Gian Piero Gasperini, ex tecnico gialloblù e attuale allenatore della Roma, alla ricerca di tre punti fondamentali per rispondere al successo della Juventus e riprendersi la zona Champions; e Daniele De Rossi, ex allenatore e storico capitano della Roma da giocatore, oggi tecnico del Genoa, impegnato in piena lotta salvezza, ma rinato sotto la sua guida.

Queste le scelte dei due tecnici per il match.

FORMAZIONI UFFICIALI ROMA GENOA

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Dybala; Ferguson. All. Gasperini

GENOA (3-5-2): Sommariva; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi (da confermare)

SEGUI LA CRONACA LIVE DI ROMA GENOA