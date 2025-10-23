Formazioni ufficiali Roma Viktoria Plzen, ecco gli schieramenti del match - Calcio News 24

Roma in Europa League: sfida importante contro il Viktoria Plzen per il riscatto

La Roma torna in campo questa sera per il terzo turno della fase a gironi di Europa League, con l’obiettivo di ottenere un risultato importante davanti al proprio pubblico all’Olimpico. Finora, i giallorossi hanno raccolto solo tre punti in questa competizione: un esordio positivo con la vittoria contro il Nizza, seguito però da una battuta d’arresto nella seconda partita, persa in casa per 0-1 contro il Lille. Questo rende la partita contro il Viktoria Plzen un appuntamento decisivo per mantenere vive le speranze di qualificazione.

La squadra di Mancini è chiamata a riscattarsi e a dimostrare di saper reagire dopo il ko interno. La partita all’Olimpico rappresenta quindi un’occasione da non perdere per rilanciare la propria corsa nel torneo europeo. I tifosi giallorossi si aspettano una prestazione convincente, soprattutto perché la squadra affronta un avversario sulla carta alla portata, ma comunque da non sottovalutare.

Per la gara di stasera, gli allenatori hanno scelto le formazioni con cui scenderanno in campo. La Roma si schiera con un modulo 3-4-2-1. Il portiere sarà Svilar, protetto dalla difesa a tre composta da Ziolkowski, il capitano Mancini e Hermoso. A centrocampo spazio a Celik, El Aynaoui, Koné e Wesley, mentre la linea offensiva vedrà Soulé e Dybala agire dietro l’unica punta Dovbyk. Questa formazione punta a garantire un buon equilibrio tra fase difensiva e offensiva, con la speranza di ritrovare quella continuità che è mancata nella seconda partita di Europa League.

Dall’altra parte, il Viktoria Plzen risponde con un 4-2-3-1. Il portiere Jedlicka guiderà una retroguardia formata da Spacil, Dweh, Jemelka e Paluska. A centrocampo, Memic e Cerv avranno il compito di impostare il gioco, supportati da Souaré. Il tridente offensivo sarà composto da Ladra, Adu e Durosinmi, con quest’ultimo come punta centrale.

L’allenatore Hysky punta su una squadra equilibrata e pronta a giocarsi le proprie carte anche in trasferta. Per la Roma, invece, la partita rappresenta un test importante per dimostrare che il ko con il Lille è stato solo un incidente di percorso.

In conclusione, la sfida all’Olimpico tra Roma e Viktoria Plzen si preannuncia avvincente e fondamentale per il prosieguo della stagione europea dei giallorossi, chiamati a tornare a vincere davanti ai propri tifosi.

