Formazioni ufficiali Sassuolo Genoa: ecco gli schieramenti della Serie A. Il punto - Calcio News 24

Formazioni ufficiali Sassuolo Genoa: Colombo torna titolare, Berardi guida l’attacco neroverde

La 10ª giornata di Serie A Enilive prosegue con una sfida ricca di spunti tecnici e tattici: Sassuolo-Genoa, in programma oggi alle 18:30 al Mapei Stadium. Il match mette di fronte due squadre in cerca di punti preziosi per rilanciare le proprie ambizioni stagionali. Da una parte, il Sassuolo di Fabio Grosso, desideroso di tornare alla vittoria dopo un periodo altalenante; dall’altra, il Genoa affidato alla coppia Murgita-Criscito, chiamata a dare continuità ai segnali di crescita mostrati nelle ultime uscite.

Le scelte di Grosso: Berardi e Pinamonti dal primo minuto

Le formazioni ufficiali Sassuolo Genoa confermano alcune delle indiscrezioni della vigilia. Il tecnico neroverde opta per il consueto 4-3-3, con Muric tra i pali e una linea difensiva composta da Walukiewicz, Idzes, Muharemovic e Doig. A centrocampo, spazio a Koné, Matic e Thorstvedt, pronti a garantire equilibrio e dinamismo tra le due fasi di gioco.

In avanti, torna dal primo minuto Domenico Berardi, leader tecnico e capitano del Sassuolo, affiancato da Pinamonti come punta centrale e da Laurienté sull’esterno sinistro. Una scelta che conferma la volontà di Grosso di puntare su qualità e fantasia per scardinare la difesa ligure.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurienté.

All. Grosso.

Murgita e Criscito si affidano a Colombo e Vitinha

Sul fronte opposto, il Genoa scende in campo con un 3-5-2 equilibrato ma potenzialmente pericoloso in fase offensiva. Tra i pali gioca Leali, protetto dal trio difensivo formato da Marcandalli, Ostigard e Vasquez. Sulle corsie laterali agiscono Martin e Norton-Cuffy, pronti a spingere e a fornire supporto alla manovra.

In mezzo al campo, il trio Frendrup–Thorsby–Malinovskyi garantisce sostanza e inserimenti offensivi, mentre davanti la coppia Vitinha-Colombo guiderà l’attacco rossoblù. Proprio Colombo, reduce da un periodo difficile, ritrova una maglia da titolare e l’occasione per rilanciarsi contro una difesa non sempre impeccabile come quella emiliana.

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Martin, Frendrup, Thorsby, Malinovskyi, Norton-Cuffy; Vitinha, Colombo.

All. Murgita-Criscito.

Una sfida che promette spettacolo

Le formazioni ufficiali Sassuolo Genoa lasciano presagire un incontro aperto e combattuto, con entrambe le squadre intenzionate a giocare a viso aperto. Il Sassuolo cerca risposte dal suo tridente offensivo, mentre il Genoa punta sulla compattezza e sulla fisicità per strappare un risultato positivo in trasferta. Tutto pronto, dunque, per una sfida che si preannuncia ricca di emozioni al Mapei Stadium.

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA SERIE A