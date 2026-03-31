Formazioni ufficiali Svezia Italia Under 21: le scelte del ct Baldini per la rincorsa al primo posto

Formazioni ufficiali Svezia Italia Under 21: il ct Baldini ha reso note queste scelte per le qualificazioni agli Europei

La sfida tra Svezia e Italia Under 21 rappresenta uno snodo cruciale per le ambizioni della nostra nazionale. L’Italia è chiamata a una gara da vincere a tutti i costi per dare continuità alla propria rincorsa verso la vetta del girone, attualmente occupata dalla Polonia. Dopo sette partite disputate, infatti, la nazionale polacca guida il raggruppamento con 21 punti, mentre gli Azzurrini inseguono a quota 18. L’obiettivo primario è restare pienamente in corsa in vista del decisivo scontro diretto per il primato.

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Il momento dell’Italia: l’entusiasmo della squadra di Baldini

La compagine guidata dal commissario tecnico Silvio Baldini arriva a questo fondamentale appuntamento europeo forte di un morale altissimo. La recente vittoria con un netto 4-0 contro la Macedonia del Nord ha permesso alla nazionale tricolore di blindare aritmeticamente almeno il secondo posto. Le reti messe a segno da Ndour, Lipani, Ekhator e Fini rappresentano segnali importantissimi per un gruppo che sembra aver ritrovato la giusta brillantezza e continuità nel momento clou del percorso di qualificazione. L’ambizione di chiudere il girone davanti a tutti è oggi più viva che mai.

Le insidie della trasferta scandinava

Tuttavia, la Svezia U21 resta un ostacolo insidioso e da non sottovalutare assolutamente. La nazionale scandinava è ferma a quota 10 punti in classifica, ma vorrà senza dubbio sfruttare a proprio favore il fattore campo per conquistare una vittoria di prestigio davanti al proprio pubblico. Per l’Italia, dunque, non si tratterà di una semplice tappa intermedia, bensì di una sfida da interpretare con grandissima personalità, fame e attenzione. Un minimo calo di concentrazione rischierebbe di compromettere la corsa al vertice.

Le formazioni ufficiali del match

In attesa del fischio d’inizio di questa serata pesante per le sorti della qualificazione, l’attenzione si sposta sulle scelte tattiche definitive dei due commissari tecnici. Di seguito le formazioni ufficiali che scenderanno in campo:

SVEZIA U21 (4-4-2): Bishesari; Skoglund, Amoran, Zatterstrom, Tolf; Antwi, Karlsson, Bjorklund, Sonko; Omorowa, Rafferty. C.T.: Backstrom.

Bishesari; Skoglund, Amoran, Zatterstrom, Tolf; Antwi, Karlsson, Bjorklund, Sonko; Omorowa, Rafferty. Backstrom. ITALIA U21 (4-3-3): Palmisani; Kayode, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Ndour, Lipani, Dagasso; Fini, Ekhator, Koleosho. C.T.: Baldini.