Formazioni ufficiali Udinese Atalanta, le scelte di Runjaic e Ivan Juric - Calcio News 24

Formazioni ufficiali Udinese Atalanta: Scamacca titolare, Zaniolo guida i friulani

La decima giornata di Serie A si apre con una sfida ricca di interesse e di spunti tecnici: alla Dacia Arena si affrontano Udinese e Atalanta, due squadre reduci da risultati differenti ma con la stessa voglia di riscatto. I friulani di Runjaic vogliono cancellare la sconfitta subita contro la Juventus, mentre la formazione di Juric cerca conferme dopo il pareggio ottenuto con il Milan.

L’attesa per le formazioni ufficiali di Udinese Atalanta era alta, e ora sono arrivate le scelte definitive dei due allenatori. Da una parte, Runjaic conferma il 3-5-2, affidandosi a Zaniolo e Buksa in attacco per cercare peso e fantasia offensiva. Dall’altra, Juric propone un 3-4-2-1 offensivo, con Scamacca dal primo minuto supportato da Samardzic e Sulemana.

Formazioni ufficiali Udinese Atalanta

UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa.

Allenatore: Runjaic.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Koussounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Zalewski; Samardzic, Sulemana; Scamacca.

Allenatore: Juric.

Le scelte tattiche

L’Udinese conferma il suo assetto equilibrato: linea difensiva compatta e corsie laterali pronte a spingere con Zanoli e Kamara. A centrocampo, Karlstrom agirà da regista davanti alla difesa, con Ekkelenkamp incaricato di inserimenti offensivi. Davanti, Zaniolo avrà libertà di movimento alle spalle di Buksa, chiamato a fare da riferimento centrale.

Sul fronte bergamasco, Juric punta su un’Atalanta aggressiva e dinamica. In difesa si rivede Djimsiti, mentre sulle fasce spazio a Zappacosta e Zalewski per garantire ampiezza e corsa. A centrocampo, Ederson e Pasalic saranno il motore della manovra, con Samardzic e Sulemana incaricati di supportare Scamacca, pronto a guidare l’attacco nerazzurro dal primo minuto.

Obiettivi e attese

Le formazioni ufficiali di Udinese Atalanta riflettono le intenzioni di due tecnici con filosofie diverse: Runjaic cerca solidità e ripartenze veloci, Juric invece punta sul pressing alto e sull’intensità offensiva. Entrambe le squadre hanno bisogno di punti: l’Udinese per allontanarsi dalla zona calda della classifica, l’Atalanta per restare agganciata al treno europeo.

Il fischio d’inizio è fissato per le ore 18:30: alla Dacia Arena si prospetta una partita combattuta, con due formazioni pronte a dare spettacolo fin dal primo minuto.

