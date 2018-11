Foto con Ronaldo, Bellanova chiede scusa a Chiellini

Il giovane del Milan, Raoul Bellanova, si scusa con Chiellini per la foto fatta con Ronaldo in cui appare sullo sfondo il difensore nudo.

Ha fatto discutere non poco lo scatto “hot” di Raoul Bellanova. Il giovane esterno destro rossonero nel post partita di Milan-Juventus ha voluto immortalarsi con Cristiano Ronaldo, se non che sullo sfondo della foto, fatta nello spogliatoio della Juventus, appare come mamma l’ha fatto il difensore bianconero Giorgio Chiellini. Ora Bellanova, con un post sul suo profilo Instagram, ha chiesto ufficialmente scusa al giocatore bianconero.

«Sono profondamente dispiaciuto per quanto uscito nei social in queste ore. – ha scritto Bellanova – Mi scuso prima di tutto con Giorgio Chiellini, non era mia intenzione. Assicuro a lui e a tutti i tifosi di calcio che ho solo fatto una foto con un grande campione, ma non ho postato nulla sui miei social, nulla sul mio profilo né tantomeno sulle mie storie e tantomeno lo avrei fatto dopo una sconfitta, il sorriso della foto è per aver realizzato un piccolo sogno».

Ma come ha potuto dunque essere diffusa sui social una foto personale? Il giovane rossonero lo spiega: «Ho fatto l’unico errore, di cui mi pento, – ha ammesso – di aver condiviso la foto con alcuni amici, i quali l’hanno condivisa senza averla prima controllata».

