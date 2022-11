Francia Danimarca, vittoria Blues come nel 1998

Precedente curiosissimo tra Francia e Danimarca nel 1998. L’attuale commissario tecnico Deschamps ha battuto gli scandinavi da giocatore

I precedenti di Francia-Danimarca erano controversi. Nel 1998, anno del primo storico Mondiale conquistato in patria, il Deschamps giocatore aveva vinto 2-1 con i gol dell’interista Djorkaeff e di Petit. Nel 2002 la disastrosa spedizione in Estremo Oriente aveva prodotto la vendetta danese con il 2-0 firmato da Rommedhal e dal Tomasson caro ai milanisti. In Russia fu 0-0, senza motivi di particolare interesse e la noia di due squadre già qualificate. Due volte su 3 la Francia si è laureata campione del mondo. Se succederà anche stavolta, avremo una vera e propria legge del calcio.