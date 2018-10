Questa sera allo Stade de France di Saint-Denis va in scena Francia -Germania, gara valida per la Nations League: sono passati quasi tre anni dagli attentati terroristici del 13 novembre 2015

Francia-Germania torna a giocarsi questa sera allo Stade de France di Saint-Denis a tre anni di distanza dagli attentati terroristici che colpirono Parigi nella sera del 13 novembre 2015. In quella notte persero la vita 137 persone (compresi 7 attentatori) a causa di due esplosioni e tre sparatorie messe in atto da un commando di terroristi dell’Isis (le due esplosioni avvennero nelle zone limitrofe dello stadio). Dall’amichevole di quella tragica sera, Francia e Germania si sono affrontate altre tre volte: in semifinale a Euro 2016 – con vittoria francese per 2-0 – in amichevole a Colonia (2-2) e nella gara inaugurale di Nations League, a Monaco di Baviera, con il risultato di 0-0. Stasera, sarà ancora Les Bleus contro Die Mannschaft, nell’inevitabile ricordo di tante vittime innocenti.