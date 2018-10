Francia-Germania streaming e probabili formazioni: dove vederla

Francia-Germania streaming e probabili formazioni: ecco dove vedere la sfida della 3a giornata di Uefa Nations League

Nella terza giornata di UEFA Nations League, la sfida più interessante è senza ombra di dubbio quella tra Francia e Germania.

L’amichevole con l’Islanda no è stata il top per i Campioni del Mondo in carica, anche se le ultime cinque uscite dei transalpini non presentano alcuna sconfitta, solo risultati utili, tra questi il pareggio ottenuto all’andata in Germania.

Tutt’altra musica per i tedeschi, la squadra di Low tenterà l’aggancio in classifica, aspettando di giocare contro l’Olanda. Sarà sicuramente una partita avvincente, dove nessuno si tirerà indietro.

La partita sarà disponibile in chiaro su Canale 5. Sarà possibile seguirla anche sull’app Mediaset Play e sul sito Mediaset.

Francia-Germania

Competizione: UEFA Nations League

Quando: martedì 16 ottobre 2018

Fischio d’inizio: ore 20.45

Dove vederla in streaming: Canale 5 – Mediaset Play

Stadio: Stade de France (Parigi – Saint Denis)

Arbitro: Mazic (Serbia)

Francia-Germania: le probabili formazioni

FRANCIA – Salvo un paio di sostituzioni, formazione «tipo» per il CT Deschamps: 4-3-3 con Mbappé-Griezmann sui lati con Giroud al centro del tridente. Kanté-Pogba-Matuidi è il tris di centrocampo mentre in difesa i terzini saranno Pavard ed Hernandenz, centrali Kimpembe ed Umtiti, in porta Lloris.

GERMANIA – Il commissario tecnico Low cambierà poco nulla rispetto alla gara d’andata. Quindi ancora la difesa a 3 con Sule, Ginter ed Hummels davanti al portiere Leno. Centrocampo con Kimmich, Khedira, Rudy e Plattenhardt. A Brandt, Werner e Draxler il compito di insaccare la palla nella porta francese.

Probabile formazione Francia (4-3-3): Lloris; Pavard, Umtiti, Kimpembe, Hernandez; Kanté, Pogba, Matuidi; Mbappé, Giroud, Griezmann,

Probabili formazione Germania (3-4-3): Leno; Ginter, Hummels, Sule; Kimmich, Khedira, Rudy, Plattenhardt; Brandt, Werner, Draxler.