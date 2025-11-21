Franco Baresi torna a Casa Milan! A tre mesi e mezzo dall’intervento ai polmoni l’ex difensore, storico capitano e vice presidente dei rossoneri torna in sede

Franco Baresi torna a Casa Milan: la leggenda del Milan fa ritorno nella sede del club dopo l’intervento ai polmoni. Il segnale per tutti i tifosi

Una notizia che scalda il cuore dei tifosi del Milan: Franco Baresi è tornato a Casa Milan. A tre mesi e mezzo dal comunicato ufficiale relativo all’intervento ai polmoni cui era stato sottoposto, la leggenda rossonera si è nuovamente vista nella sede del club, suscitando entusiasmo e grande emozione.

Il ritorno del Capitano rappresenta un passaggio simbolico e allo stesso tempo concreto: Baresi ha superato il difficile periodo post-operatorio e la sua presenza segna un momento di normalità ritrovata. Più che un’icona del passato, Baresi continua a essere una guida per la società, nella quale ricopre il ruolo di Vicepresidente Onorario. Il suo legame con il club rimane viscerale, e ogni suo gesto ha un peso specifico nell’ambiente rossonero.

Il suo arrivo a Casa Milan giunge in un momento particolarmente significativo: tra pochi giorni il Derby di Milano, una delle sfide più attese della stagione. La presenza di un simbolo assoluto come Baresi non può che rappresentare una carica emotiva per tutto l’ambiente, dalla squadra ai tifosi.

La sua leadership, inconfondibile anche lontano dal campo, continua a ispirare. Il numero 6 più iconico della storia milanista è tornato dove è sempre appartenuto. E tutta la famiglia rossonera lo accoglie con la stessa emozione di sempre: bentornato, Capitano.