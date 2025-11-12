Frattesi Inter, futuro in bilico: il centrocampista si sente ai margini e una rivale prepara l’assalto. Le ultimissime

Frattesi Inter, rottura vicina: il centrocampista si sente escluso e il mercato si accende con le rivali di Serie A

Davide Frattesi ha giocato soltanto 198 minuti in campionato e sta vivendo un periodo complicato all’Inter. Il centrocampista sperava di trovare più spazio con Cristian Chivu, ma la concorrenza interna è altissima e la sua permanenza in nerazzurro non è più così scontata. La sensazione è che non rientri pienamente nel progetto tecnico e questo ha alimentato la sua frustrazione.

La Roma osserva la situazione con attenzione, anche se al momento non ha fatto passi ufficiali. I giallorossi sono frenati da tre fattori: la concorrenza di Juventus e Napoli, il prezzo fissato dall’Inter a 40 milioni e la volontà del club meneghino di non rinforzare una diretta rivale per lo scudetto. Nonostante ciò, Frattesi vuole giocare per non perdere il treno della Nazionale e il tecnico Gian Piero Gasperini cerca proprio un centrocampista dinamico, soprattutto considerando l’assenza di El Aynaoui a gennaio per la Coppa d’Africa.

Juventus e Napoli restano alla finestra, pronte a inserirsi se l’Inter aprisse alla cessione. La Lazio sogna il colpo ma l’ingaggio da tre milioni netti rende l’operazione quasi impossibile e Maurizio Sarri valuta alternative più concrete come Ivan Ilic del Torino.

In sintesi, Frattesi è davanti a un bivio: restare all’Inter con poco spazio o cercare una nuova avventura per rilanciarsi e mantenere viva la possibilità di giocare in Nazionale.

LEGGI ANCHE –Mercato Inter, il giornalista fa il punto sul prossimo futuro di Frattesi! Pronto l’assalto di un club di Serie A? Tutti gli aggiornamenti

