Frattesi, rottura totale con l'Inter e un futuro lontano da Milano. La situazione attuale dei nerazzurri - Calcio News 24

Frattesi, grande rottura con l’Inter e futuro lontano da Milano. La situazione attuale sul centrocampista

Il futuro di Davide Frattesi all’Inter appare sempre più lontano dai colori nerazzurri e l’ipotesi Frattesi-Juve prende forma con il passare delle settimane. L’avventura del centrocampista a Milano sembra infatti arrivata a un punto di non ritorno, con una separazione che potrebbe concretizzarsi già nel mercato di gennaio oppure nella prossima finestra estiva. Nemmeno l’arrivo di Cristian Chivu in panchina è riuscito a cambiare le sorti della mezzala, rimasta ai margini del progetto tecnico.

Frattesi non è mai riuscito a ritagliarsi un ruolo centrale nelle rotazioni dell’Inter, venendo progressivamente scavalcato nelle gerarchie anche da profili come Sucic e Zielinski. Una situazione che ha alimentato il malcontento del giocatore e del suo entourage, sempre più orientati verso una nuova esperienza. In questo contesto, la pista Frattesi-Juve resta quella più gradita al calciatore, affascinato dalla possibilità di lavorare nuovamente con Luciano Spalletti. Il commissario tecnico della Nazionale, che lo ha spesso definito una “dinamo” fondamentale, ne apprezza intensità e inserimenti, e sarebbe pronto ad accoglierlo a Torino.

Dal punto di vista economico, però, l’operazione non si preannuncia semplice. L’Inter valuta Frattesi tra i 30 e i 35 milioni di euro e non intende concedere sconti, soprattutto a una diretta rivale come la Juventus. I nerazzurri avrebbero anche sondato la disponibilità dei bianconeri per alcune contropartite tecniche, come Khéphren Thuram o Andrea Cambiaso, ricevendo però un secco rifiuto.

La stagione di Frattesi è stata condizionata anche da problemi fisici importanti, tra cui una tripla ernia operata con complicazioni e un rientro affrettato che ha generato ulteriori stop. I numeri parlano chiaro: 14 presenze complessive, appena 499 minuti giocati e nessun gol. L’ennesima panchina, arrivata anche in una gara con ampio turnover, ha rafforzato l’idea di un addio imminente.

Nonostante una timida pista estera che porta al Fenerbahce, poco gradita al giocatore, lo scenario Frattesi-Juve resta il più concreto. L’obiettivo del centrocampista è chiaro: ritrovare continuità, centralità e spazio per non perdere terreno in vista delle convocazioni estive e del Mondiale. Torino potrebbe essere la chiave per rilanciarsi.