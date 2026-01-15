Frattesi via dall’Inter? Dall’ipotesi scambio con Nico Gonzalez ai dialoghi con la Juve: la rivelazione di Moretto

Frattesi via dall’Inter? Dall’ipotesi scambio con Nico Gonzalez ai dialoghi con la Juve: cosa c’è di vero? La rivelazione di Moretto

Il futuro di Davide Frattesi resta incerto, nonostante il buon impatto avuto nel match contro il Lecce. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, l’infortunio occorso a Hakan Calhanoglu costringe l’Inter a una profonda riflessione: il centrocampista della Nazionale, apparso in ottima forma, potrebbe ora diventare indispensabile per coprire l’assenza del regista turco.

Le trattative in uscita vivono di conseguenza una fase di stallo. La Juventus non ha trovato l’intesa sulle formule del trasferimento, mentre non sono decollate le suggestive ipotesi di scambio con l’Atletico Madrid per l’esterno argentino Nico Gonzalez e con il Nottingham Forest per lo svizzero Dan Ndoye. Al momento i Nerazzurri hanno congelato ogni discorso: l’ex Sassuolo non si muoverà finché la dirigenza non avrà definito la strategia per fronteggiare l’emergenza in mediana.

PAROLE – «Su Frattesi partiamo da un presupposto: contro il Lecce è stata una partita positiva, è entrato con la giusta testa, ha dimostrato di star bene e di essere in forma. Con l’infortunio di Calhanoglu, l’Inter sta riflettendo sulla strategia da utilizzare per Frattesi. Frattesi sano, integro, carico, può essere una pedina importante per l’Inter da qui fino a fine stagione. Negli ultimi giorni l’Inter sta lavorando ad una possibile soluzione in uscita e anche chi gestisce Frattesi sta lavorando per un’uscita dall’Inter. Ci sono stati dei ragionamenti con la Juventus anche negli ultimi giorni, scenari di possibili scambi ma il tema non è decollato, è fermo. La Juve è restia a fare un investimento importante e sta cercando formule fantasiose ma, ad oggi, non sono state trovate e non hanno soddisfatto le parti in causa. Con la Juve la situazione ad oggi è ferma e i bianconeri hanno altre priorità.

Negli ultimi giorni ci sono stati dialoghi tra Inter e Atletico Madrid per un possibile scambio, un’idea di mercato Frattesi-Nico Gonzalez: le parti ne hanno discusso, Nico non è in uscita dall’Atletico ma non disdegnerebbe l’idea di tornare in Italia, anche se si è ambientato bene e il Cholo è contento di lui. L’Atletico sta cercando un centrocampista dopo l’uscita di Gallagher ma questo scenario di mercato non ha preso piede ad oggi. E lo stesso vale anche per il Nottingham, si è abbozzata un’idea di scambio, un’operazione allargata con Ndoye ma i dialoghi non sono proseguiti. Ci sono club interessati a Frattesi, si parla di Bournemouth e Nottingham ma anche altri. Ad oggi la situazione è in stand-by, l’infortunio di Calhanoglu e le direttive che vorrà prendere l’Inter saranno fondamentali per capire il futuro di Frattesi».