Freuler Bologna, il centrocampista apre al rinnovo con i felsinei: la proposta del club allo svizzero. I dettagli

Freuler Bologna, il rinnovo fino al 2027 resta una possibilità. Lo svizzero ha aperto al prolungamento con il club felsineo: le ultime

Il futuro di Remo Freuler continua a essere al centro delle discussioni a Casteldebole. Il contratto del centrocampista svizzero, uno dei pilastri del centrocampo del Bologna, scade a fine stagione, e sebbene entrambe le parti abbiano manifestato l’intenzione di proseguire insieme, un accordo definitivo non è ancora stato raggiunto. Tuttavia, nelle ultime ore si registrano segnali positivi, che lasciano presagire un possibile rinnovo nel prossimo futuro.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Freuler avrebbe manifestato una disponibilità di massima a prolungare il suo contratto fino al 2027. Le parti rimangono in costante contatto, con colloqui regolari che sembrano aver avvicinato le posizioni, anche se la fumata bianca non è ancora arrivata. Il rinnovo di Freuler rappresenta un obiettivo strategico per la società, che vuole garantire continuità e stabilità in mezzo al campo, contando su un giocatore d’esperienza capace di dare equilibrio e qualità alla manovra.

Il caso di Freuler non è l’unico in casa Bologna a tenere banco sul fronte dei rinnovi. Anche Jhon Lucumi è al centro di discussioni, con il prolungamento del contratto fino al 2029 rimandato a gennaio. Discorso analogo per Riccardo Orsolini: l’accordo per il rinnovo fino al 2029, con un’ulteriore opzione per un anno, deve ancora essere formalizzato. Infine, si lavora anche sull’adeguamento degli emolumenti per Santiago Castro, altro giovane che la società vuole legare al progetto a lungo termine.

Il rinnovo di Freuler è considerato prioritario perché il centrocampista svizzero, con la sua esperienza e capacità di gestione del gioco, rappresenta un punto di riferimento all’interno dello spogliatoio. La sua presenza in campo garantisce al tecnico un equilibrio tattico difficile da sostituire, e la società vuole evitare che la scadenza del contratto generi incertezze sul futuro del reparto.

Nonostante le voci di mercato e le inevitabili speculazioni, la volontà comune sembra quella di proseguire il matrimonio tra Freuler e il Bologna. Le prossime settimane saranno decisive per chiudere la trattativa, definendo termini economici e durata dell’accordo. Se il rinnovo verrà ufficializzato, sarà un segnale importante dell’intenzione del club di costruire un centrocampo solido, capace di affrontare con ambizione le sfide future del campionato. Il Bologna punta quindi a confermare Freuler come colonna portante della squadra, garantendo continuità e leadership in un reparto cruciale per la stagione.