Friedkin Roma, il tycoon americano prepara l’offerta. Pronti 600 milioni di euro, Pallotta vorrebbe restare in maggioranza

L’ombra di Dan Friedkin è fortissima sulla Roma. Il comunicato della società di ieri non ha fatto altro che confermare le voci che si stavano rincorrendo. La negoziazione esiste, e l’americano ha le idee ben chiare.

Il Messaggero fa presente che il tycoon avrebbe pronti 600 milioni di euro per i giallorossi. Pallotta vorrebbe restare in maggioranza, ma Friedkin ha chiesto ufficialmente la quotazione del club. L’imprenditore avrebbe voluto assistere a Roma-Brescia, ma gli è stato fortemente sconsigliato in questo preciso momento.