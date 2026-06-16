Frosinone, pronto una clamorosa svolta societaria: in arrivo gli investitori dell’Ipswich Town. Cosa sta succedendo

Grandi manovre in casa Frosinone, ma questa volta lontano dal campo. Il club ciociaro si prepara infatti a una possibile svolta societaria: nei prossimi giorni è atteso l’ingresso di nuovi e importanti investitori internazionali, pronti a rilevare una quota del club e inaugurare un nuovo capitolo gestionale.

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Chi sono i nuovi soci: il gruppo che controlla l’Ipswich Town

Secondo Sky Sport, il gruppo pronto a entrare nel Frosinone è lo stesso che detiene la proprietà dell’Ipswich Town. L’operazione avverrebbe tramite Gamechanger, la società veicolo utilizzata per l’acquisto del club inglese.

A guidare la trattativa c’è l’imprenditore Johnson, figura di rilievo nel panorama degli investimenti sportivi globali. Johnson è fondatore e presidente di:

Fortuitous Partners — fondo d’investimento specializzato nel settore sportivo

— fondo d’investimento specializzato nel settore sportivo Benevolent Capital Partners — società di private equity con un portafoglio già ricco di asset sportivi

Un profilo che testimonia la solidità e l’ambizione del progetto.

Tempistiche: fumata bianca possibile a breve

La chiusura dell’operazione potrebbe arrivare a stretto giro. Già nei prossimi giorni l’interesse potrebbe trasformarsi in un ingresso ufficiale nella società gialloblù.

Restano da definire:

le quote esatte che passeranno di mano

che passeranno di mano la percentuale del club destinata alla nuova cordata

del club destinata alla nuova cordata gli ultimi dettagli finanziari e operativi

Una volta completato il quadro, per il Frosinone potrebbe aprirsi una fase completamente nuova, con risorse fresche e una visione internazionale.