Grosso: «Frosinone in testa ma dobbiamo migliorare»

Fabio Grosso col suo Frosinone ha chiuso il girone d’andata della Serie B in testa e con 6 punti di vantaggio sulla terza. A La Gazzetta dello Sport ha esternato le sue convinzioni in vista della ripresa di domani del campionato, che lo vedrà scendere in campo in casa contro il Modena.

CITTA’ – «La città ci ha sempre fatto sentire il suo calore, abbiamo bisogno più che mai dei nostri tifosi».

MIGLIOR DIFESA – «La bravura è quella di mettersi dei dubbi per migliorarsi, altrimenti le certezze possono farti diventare superficiale e in quel caso paghi sicuramente dazio».

DUBBI – «Penso agli infortunati. Però finora chi è subentrato non ha fatto rimpiangere nessuno».