Fullkrug Milan, il bomber rossonero ha concluso le visite mediche: partito il conto alla rovescia per averlo a disposizione

Fullkrug Milan, visite mediche concluse: primi passi in rossonero per l’attaccante tedesco. Ecco quando il giocatore sarà a disposizione

L’avventura di Niclas Fullkrug al Milan è pronta a entrare nel vivo. Nella mattinata odierna l’attaccante tedesco ha completato con successo le visite mediche presso la clinica La Madonnina di Milano, ultimo passaggio sanitario prima della firma ufficiale sul contratto che lo legherà al club rossonero. Arrivato in città nella serata di ieri, Fullkrug ha seguito l’intero iter medico senza intoppi, confermando le buone sensazioni emerse nelle ultime ore.

Secondo quanto riportato da Milannews24, una volta concluse le visite, il nuovo centravanti del Milan si è spostato a Casa Milan. Qui il classe 1993 ha iniziato a registrare i primi contenuti social e a posare per le foto ufficiali con la nuova maglia, materiali che verranno diffusi non appena arriverà l’annuncio formale dell’acquisto e la firma sul contratto.

Fullkrug Milan, agenda fitta: Milanello e incontro con Allegri

Il programma di inserimento di Fullkrug nel mondo Milan è già definito. Nella giornata di domani l’attaccante tedesco si recherà per la prima volta a Milanello, dove conoscerà i nuovi compagni di squadra e soprattutto incontrerà Massimiliano Allegri. L’allenatore rossonero ha fortemente voluto Fullkrug per rinforzare il reparto offensivo e colmare l’assenza di Santiago Gimenez, puntando sulla sua esperienza internazionale e sulle sue caratteristiche fisiche.

Nonostante l’entusiasmo dei tifosi, però, Fullkrug non sarà disponibile per la sfida di Serie A contro il Verona, in programma il 28 dicembre. L’ufficialità del trasferimento potrà arrivare solo a partire dal 2 gennaio, data di apertura della sessione invernale di calciomercato.

Deroga FIGC e possibile debutto a Cagliari

Dal punto di vista burocratico, la situazione è stata chiarita grazie a una deroga speciale concessa dalla FIGC. Poiché il 2 gennaio coincide con la gara Cagliari-Milan, la Federazione ha autorizzato il tesseramento e l’utilizzo dei nuovi acquisti nello stesso giorno del deposito dei contratti. Questo significa che Fullkrug Milan potrebbe fare il suo debutto ufficiale proprio in Sardegna, regalando ai tifosi rossoneri la prima apparizione del nuovo numero nove.

L’attesa è quasi finita: Fullkrug è pronto a iniziare la sua nuova sfida in rossonero.