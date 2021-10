Fusi: «La Juventus sta crescendo. Allegri? Difficoltà normali»

Luca Fusi, ex giocatore della Juventus, ha rilasciato un’intervista esclusiva a Juventusnews24: le sue dichiarazioni

Luca Fusi, allenatore ed ex giocatore della Juventus campione d’Europa nel 1996, ha parlato in esclusiva a Juventusnews24. Dalla situazione attuale della squadra bianconera alla gestione del gruppo di Allegri. Le sue dichiarazioni.

JUVENTUS – «La Juve sta crescendo. Ha avuto qualche difficoltà all’inizio, ma dopo il risultato del derby e la pausa si è ripresentata al meglio, anche se con qualche giocatore non a disposizione e altri non ha al meglio. Ha mostrato la voglia di ottenere la vittoria per poter continuare ad accorciare la classifica verso l’altro ed essere pronta a sfruttare i passi falsi delle altre squadre».

ALLEGRI – «In una grande società l’obiettivo principale è il risultato e quindi bisogna cercare di ottenerlo, con o senza gioco, perché è fondamentale portare a casa quei tre punti che cambiano gli obiettivi. All’inizio c’erano delle difficoltà anche con il cambio di allenatore, anche se è tornato Allegri, con giocatori nuovi ed altri per cui non erano ancora definite le posizioni. E’ stato normale trovare difficoltà. Ora che la squadra ha trovato la quadratura, ci si aspetta come sempre il risultato che è la cosa fondamentale per vincere lo scudetto. Se poi questo si potrà ottenere con le prestazioni, lo dirà piano piano il tempo. In questo momento l’importante è accorciare la distanza dalle prime in classifica, visto quanto ha perso all’inizio».

