Gabbia Milan, clamorosa novità sul centrale rossonero! Pronto un nuovo rinnovo? Le ultimissime

Gabbia Milan, già protagonista del rinnovo fino al 2029, punta a rafforzare il suo legame con i colori rossoneri

Il futuro di Matteo Gabbia potrebbe legarsi ancora più saldamente al Milan. Nonostante il contratto sia già stato aggiornato di recente, club e giocatore sono pronti a discutere una nuova estensione.

Dodici mesi fa il difensore aveva firmato fino al 2029, con stipendio raddoppiato da uno a due milioni a stagione. Ora, secondo Repubblica, le parti potrebbero tornare al tavolo per un ulteriore adeguamento, segno della fiducia che la società ripone nel centrale cresciuto nel vivaio rossonero.

La scelta di prolungare ancora, pur avendo già un accordo di lunga durata, va nella direzione di consolidare il nucleo storico che incarna l’identità del Milan. Per Gabbia sarebbe un passo ulteriore verso il ruolo di pilastro della squadra del futuro. Le prossime settimane chiariranno i termini di questo nuovo patto tra il difensore e il Diavolo.

