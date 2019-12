Gabigol: «Contentissimo per la finale della Coppa del Mondo per club»

Gabigol a fine mese tornerà all’Inter ma nel frattempo si gode il raggiungimento della finale della Coppa del Mondo per club col Flamengo

Dopo aver conquistato la finale della Coppa del Mondo per Club, Gabigol giocherà col suo Flamengo l’ultimo atto contro il Liverpool, il 21 dicembre. Poi tornerà all’Inter, ma nel frattempo il brasiliano si gode il momento.

«È molto difficile arrivare a giocare la finale della Coppa del Mondo per club – ha rivelato al quotidiano A Bola – e per questo sono contentissimo: giocassi in Europa questo sarebbe un traguardo molto più difficile da raggiungere. Sul futuro preferisco non dire nulla se non che penso a chiudere al meglio questa competizione. Questo è il picco più alto della storia recente del Flamengo».