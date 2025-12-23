Gabriel Jesus arriva in Serie A? Dal Brasile sono sicuri: una big italiana è pronta a prenderlo in prestito. I dettagli della possibile trattativa

Gabriel Jesus potrebbe arrivare in Serie A a gennaio. Il brasiliano è finito nel mirino del Milan in caso di partenza di Nkunku. Le ultime

Il mercato invernale del Milan potrebbe diventare uno dei più movimentati degli ultimi anni, con incastri e decisioni capaci di cambiare volto all’attacco rossonero. Dopo aver già chiuso l’arrivo di Niclas Füllkrug per far fronte all’emergenza centravanti, la dirigenza sta valutando con attenzione il futuro di Christopher Nkunku. L’investimento estivo, pari a circa 37 milioni di euro più bonus, non ha prodotto i risultati sperati e il francese non è riuscito a conquistare la fiducia di Massimiliano Allegri.

Il tecnico, orientato su un 3-5-2 molto esigente sul piano tattico, non considera Nkunku una pedina centrale del progetto. Zero gol in campionato e un inserimento mai realmente decollato hanno aperto alla possibilità di una cessione temporanea. L’idea del Milan è chiara: un prestito di sei mesi permetterebbe al giocatore di ritrovare fiducia e continuità, evitando al tempo stesso una svalutazione tecnica ed economica. Il suo agente, Pini Zahavi, si è già attivato per individuare una sistemazione, con interessamenti che arrivano anche dall’Arabia Saudita.

È in questo scenario che torna con forza il nome di Gabriel Jesus. Secondo la stampa brasiliana e diverse fonti italiane, tra cui il Corriere dello Sport, l’attaccante dell’Arsenal sarebbe stato più volte proposto al Milan dal suo entourage. Gabriel Jesus rappresenta una suggestione di grande fascino, ma anche un’operazione da valutare con estrema attenzione.

Dopo il grave infortunio al ginocchio, Gabriel Jesus è rientrato a disposizione di Mikel Arteta, ma lo spazio a Londra resta limitato. La concorrenza offensiva è alta e il brasiliano teme di perdere terreno nella corsa verso il Mondiale 2026. Proprio questa esigenza di minutaggio potrebbe spingerlo a valutare seriamente un’esperienza in Serie A, in un contesto prestigioso come quello rossonero.

Dal punto di vista economico, il Milan starebbe pensando a una formula sostenibile: prestito semestrale con diritto di riscatto. Una soluzione che consentirebbe di testare la condizione fisica di Gabriel Jesus e la sua adattabilità al calcio italiano prima di un investimento definitivo. Dal punto di vista tecnico, l’ex Manchester City garantirebbe esperienza internazionale, mobilità offensiva e una duttilità che ben si sposerebbe con le richieste di Allegri.

Resta però l’ostacolo principale: Mikel Arteta. L’allenatore dell’Arsenal ha recentemente ribadito di voler trattenere Gabriel Jesus, considerandolo ancora una risorsa importante per la stagione dei Gunners. Tra volontà del giocatore, esigenze del Milan e posizione del club inglese, la trattativa resta complessa ma affascinante. Il nome di Gabriel Jesus è destinato a restare caldo nelle prossime settimane.