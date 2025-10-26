Gagliardini Verona, la rete contro il Cagliari che sblocca il match del Bentegodi sa di rinascita per il centrocampista ex Inter!

Gagliardini Verona, da svincolato al ritorno al gol! Contro il Cagliari rete che sblocca il match del Bentegodi sa di rinascita per il centrocampista ex Inter!

Si sblocca finalmente la sfida al Bentegodi. Al 23′ del primo tempo, un cross di Giovane su calcio di punizione dalla trequarti viene deviato di testa da Roberto Gagliardini, che cambia la traiettoria della palla e mette fuori causa il portiere del Cagliari, Caprile. È 1-0 per il Verona.

Per Gagliardini si tratta di un gol che sa di rinascita, un segnale di recupero dopo un periodo difficile, fatto di alti e bassi tra il finale della sua avventura con il Monza e un’estate da svincolato. Il centrocampista ha scelto il Verona come nuova squadra per ripartire e, con questo gol, ha trovato la sua prima rete dal pareggio Lazio-Monza 1-1 del 23 settembre 2023.

Un momento importante per Gagliardini, che, con il suo gol, offre al Verona il vantaggio e si riafferma come uno dei punti di riferimento nella squadra di Zaffaroni.