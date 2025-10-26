Hellas Verona News
Verona Cagliari LIVE 0-0: Gaetano vicinissimo alla rete!
Verona Cagliari, sfida valevole per l’ottava giornata della Serie A 2025/26. Appuntamento alle 15:00 allo Stadio Bentegodi! Segui il LIVE qui
Hellas Verona Cagliari in campo allo Stadio Bentegodi di Verona per la sfida valevole per l’ottava giornata di Serie A 2025/2026. Scontro diretto salvezza fondamentale per le due squadre, in particolare per i padroni di casa, 18esimi in classifica prima di oggi, con soli 4 punti all’attivo e chiamati a rispondere al Genoa in attesa della Fiorentina. Ha iniziato decisamente meglio, invece, il Cagliari di Pisacane, attualmente a metà classifica con 8 punti conquistati, che potrebbe concedersi il “lusso” di arrivare in doppia cifra dopo sole 8 gare con una vittoria.
SEGUI IL LIVE DI VERONA CAGLIARI SU CAGLIARINEWS24
FORMAZIONI UFFICIALI
VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Valentini; Belghali, Serdar, Gagliardini, Akpa Akpro, Bradaric; Orban, Giovane. Allenatore: Paolo Zanetti
CAGLIARI (3-4-2-1): Caprile; Zappa, Ze Pedro, Obert; Palestra, Prati, Liteta, Idrissi; Gaetano, Folorunsho, Borrelli. Allenatore: Davide Nicola
Formazioni ufficiali Verona Cagliari, le scelte in vista del match
Hellas Verona Cagliari, sfida ad alta tensione: un precedente incoraggia i rossoblù. Tutti i dettagli