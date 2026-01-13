Galatasaray Lookman, il vice presidente del club turco è arrivato a Milano: le ultimissime

Galatasaray Lookman, occhi sul giocatore dell’Atalanta del club turco: il vice presidente è già a Milano, i dettagli

Il Galatasaray ha puntato con decisione Ademola Lookman e, per accelerare la trattativa, il vice presidente del club turco è arrivato a Milano. La società giallorossa sta osservando con attenzione il mercato italiano in vista della sessione invernale e, oltre a Youssouf Fofana, ha inserito anche l’attaccante dell’Atalanta nella lista degli obiettivi prioritari. Lo riporta Di Marzio.

Lookman, attualmente impegnato in Coppa d’Africa dove si prepara ad affrontare il Marocco in semifinale, ha finora collezionato tre gol e un assist in 16 presenze stagionali tra tutte le competizioni. Numeri che confermano il suo valore e spiegano l’interesse crescente del Galatasaray, alla ricerca di un profilo capace di dare qualità e imprevedibilità al reparto offensivo.

Nel frattempo, l’Atalanta si è già mossa per rinforzare il proprio attacco. Come anticipato nelle ultime ore, il club bergamasco ha definito l’arrivo di Giacomo Raspadori, che lascerà l’Atletico Madrid per trasferirsi a titolo definitivo. Un’operazione che potrebbe aprire ulteriormente alla possibilità di una cessione di Lookman nelle prossime settimane.

