Adriano Galliani ha parlato ai margini dell’evento “I Grandi Successi del Milan”. Il senatore conferma che Berlusconi non riacquisterà il club rossonero e sprona Mario Balotelli a fare di più

Adriano Galliani con il cambio di dirigenza ha abbandonato il suo ruolo di amministratore delegato del Milan per dedicarsi alla politica. L’ex manager e ora senatore di Forza Italia ha parlato ai margini della mostra “I Grandi Successi del Milan” non solo del suo passato rossonero ma anche del futuro del club, che a breve potrebbe passare di mano da Yonghong Li ad un investitore americano. In particolare, Galliani ha smentito il ritorno di Silvio Berlusconi alla guida del Milan.

«Mi emoziono ancora quando vedo i colori rossoneri. Sono qui per celebrare il grane Milan che ha vinto, quindi parlo del Milan di cui mi sono occupato io dall’86 al 2017, non parlo del Milan di oggi perché non me ne occupo. – ha detto Galliani – Berlusconi ricompra il Milan? Mi sento di escluderlo.

«Il mio ricordo più bello è certamente la Champions di Barcellona contro la Steaua: c’era un’intera città, Milano, che si era riversata lì e tutto lo stadio era rossonero. Credo sia una cosa che succederà mai più in una finale di Champions. – ha aggiunto Galliani – Paolo Maldini? E’ una leggenda, quando siamo arrivati noi era già un anno che giocava titolare nonostante fosse un bambino, è andato avanti giocando sempre a livelli straordinari. Persona straordinaria e calciatore irripetibile. Balotelli? Lo rimprovero sempre, doveva fare di più, ha tutto per essere un grande, ma sta a lui».