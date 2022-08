Galliani: «Non faremo molto altro sul mercato. Stroppa confermato»

L’ad del Monza Adriano Galliani ha parlato a Tmw dopo il ko dei brianzoli contro l’Udinese

KO – «Si continua a dire che il Monza è la squadra che ha preso più giocatori. Se voi guardate, ci sono altre squadre che hanno preso molti più giocatori del Monza. Basta vedere l’elenco, potete fare la classifica. Non so perché si dica questa cosa. Inutile dire bugie o mezze verità, vediamo, ma non credo che si farà molto».

CONFERMA STROPPA – «Sì, assolutamente. Non so come mai me lo chiedete dalla prima giornata. Abbiamo vinto un campionato meno di tre mesi fa con lui. Quando perdi sei sempre rammaricato, ma secondo me non meritavamo di perdere. Abbiamo avuto diverse occasioni, bisogna stare tranquilli e sereni»