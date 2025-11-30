Galliani Milan, il ritorno in rossonero resta aperto: tutto dipende dall’uscita di Elliott

Galliani Milan, il ritorno dello storico ad resta ancora aperto: tutto dipenderà dall’uscita di Elliott. Le ultimissime

Il possibile ritorno di Adriano Galliani al Milan continua ad accendere il dibattito tra i tifosi rossoneri. A fare chiarezza è stato Carlo Pellegatti, storico giornalista vicino all’ambiente milanista, che in un recente video su YouTube ha delineato le condizioni imprescindibili per un eventuale rientro dell’ex amministratore delegato.

Secondo Pellegatti, Galliani si trova in una fase di stand-by: il suo futuro dipende esclusivamente dalle scelte finanziarie del club e, in particolare, dalla posizione del fondo Elliott. Solo nel momento in cui Elliott dovesse lasciare completamente la società, si aprirebbero le porte a un ritorno di Galliani. «Bisogna attendere i tempi tecnici: magari tra un mese, forse tra tre, o anche tra un anno. Non lo sappiamo», ha spiegato il giornalista.

PAROLE – «Adriano Galliani è li in stand-by. Nel momento in cui Cardinale, o un altro fondo o societa, rileveranno il credito di Elliot e quindi in quel caso Cardinale chiuderebbe il credito con Elliot, Elliot chiuderà i rapporti con il Milan e Galliani arriverebbe il giorno dopo. Galliani non viene in questo momento, e anche giustamete, perchè in questo momento c’è il fondo Elliot che ha i suoi uomini, le sue figure, le sue emanazioni».

Nel frattempo, Galliani resta legato al Milan con il cuore, continuando a tifare per i colori rossoneri e partecipando agli eventi che celebrano le vecchie glorie del club. Una vicinanza che contrasta con l’attuale gestione, meno incline a coinvolgere figure storiche, ma che testimonia quanto il nome di Galliani resti ancora centrale nell’immaginario dei sostenitori milanisti.

