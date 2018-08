Le parole di Gian Piero Gasperini alla vigilia di Roma-Atalanta, posticipo della seconda giornata di Serie A Tim 2017/2018

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma: «C’è tanta attesa per questa gara. E’ vero che noi giovedì abbiamo un appuntamento importante per l’Europa League, ma in questo momento bisogna pensare alla Roma. Al Copenaghen ci penseremo da martedì. L’Atalanta deve giocare senza fare calcoli: contro un avversario del genere, in uno stadio del genere, bisogna giocare al meglio. La Roma? Si è rafforzata, ha inserito molte alternative. Credo sia una delle migliori squadre del nostro campionato e Di Francesco lo scorso anno ha fatto un ottimo lavoro. Cristante? Il suo percorso a Bergamo è stato fantastico, ha mostrato qualità sia come calciatore che come ragazzo. Spero possa diventare un calciatore importante per i giallorossi e per la Nazionale».