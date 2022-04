Gasperini: «Poche scuse, dobbiamo pensare all’Europa League». Le dichiarazioni del tecnico dell’Atalanta

Gian Piero Gasperini a DAZN dopo Sassuolo-Atalanta.

CALO – «Negli ultimi tempi abbiamo pagato l’esserci allontanati dalle parti alte della classifica, ma dobbiamo accampare poche scuse. Non siamo riusciti a cogliere una buona opportunità».

PARTITA – «È stata una partita molto aperta, non abbiamo avuto la qualità e la precisione giusta, c’erano buoni spazi ma non siamo stati in grado di sfruttare le occasioni. Peccato, non siamo riusciti a portare qualità e freschezza, ci dobbiamo preparare per giovedì».