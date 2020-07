Gasperini: “Pareggio stretto ma ci sta” – VIDEO

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, è intervenuto al termine del match pareggiato contro l’Hellas Verona. Ecco le sue dichiarazioni

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, è intervenuto al termine del match pareggiato contro l’Hellas Verona. Ecco le sue dichiarazioni:

«È un risultato che ci sta un po’ stretto, non siamo riusciti a essere lucidi in zona gol, visto che i presupposti sono stati creati. È un peccato, perché abbiamo creato molte azioni gol per segnare, ma non abbiamo avuto la giusta precisione».