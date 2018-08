A due giorni dalla partita contro l’Hapoel Haifa Gasperini non è soddisfatto del mercato: «Forse serve un allenatore più bravo»

Una buona pre stagione, il Sarajevo annientato nel secondo turno di Europa League e la fase a gironi dell’ex Coppa Uefa che sono ormai vicinissimi per l’Atalanta. Ma Gasperini non è soddisfatto. A due giorni dal ritorno del terzo turno di Europa League contro l’Hapoel Haifa (una formalità visto il risultato maturato all’andata), l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini si dice scontento della campagna acquisti: «Il mercato purtroppo è stato molto triste e molto esiguo, la squadra per questo è in difficoltà. La società sa di cosa c’è bisogno perché l’ho sempre detto, ha messo a disposizione un budget importante ma sono arrivati tanti giovani che non sono ancora pronti. La rosa, così com’è, difficilmente può essere competitiva su più fronti: se le aspettative sono quelle di ripetere le due annate precedenti, forse ci vuole un allenatore più bravo».

L’unico acquisto di grido dell’estate atalantina è stato Duvan Zapata, arrivato dalla Sampdoria in prestito con obbligo di riscatto. Insieme al colombiano, sono arrivati il polacco Reca, l’ex Milan Pasalic (in prestito dal Chelsea) e il giovane Tumminello dalla Roma. Inoltre, l’Atalanta ha speso complessivamente 12 milioni di euro per Davide Bettella e Marco Carraro, entrambi provenienti dalla Primavera dell’Inter. Quest’ultimo è stato immediatamente girato in prestito al Foggia.