Gasperini nel pregara: «Roma, dobbiamo ritrovare continuità. Sulla formazione vi dico questo»

Gasperini rilancia la Roma: “Vogliamo continuare a fare bene”. Ecco le dichiarazioni dei giallorossi

Il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ha parlato a DAZN poco prima della trasferta contro il Cagliari, ribadendo fiducia e ambizione per la sua squadra. In conferenza, Gasperini ha spiegato le sue scelte riguardo la formazione, affermando: “Abbiamo deciso di schierare chi sta meglio in questo momento”.

Per l’occasione, la scelta è caduta su Tommaso Baldanzi, utilizzato come punta titolare, una decisione che nasce dalla valutazione del momento fisico di ciascun giocatore e dalla necessità di essere concreti in un match difficile. Gasperini ha sottolineato che ogni opzione a disposizione deve essere sfruttata al meglio: “Tutte le soluzioni sono indispensabili, importante è farle bene”.

Il tecnico ha poi ricordato che, in Serie A, nessuna sfida è scontata, e che per restare nelle posizioni di vertice serviranno impegno e continuità: “Abbiamo la voglia di continuare a fare buone prestazioni”.

Per Baldanzi, arrivato all’inizio della stagione, la fiducia di Gasperini rappresenta un segnale importante. Il giovane attaccante ha spesso risposto presente quando chiamato in causa, mostrando volontà di integrarsi nel progetto della Roma.

La filosofia di Gasperini per la Roma sembra chiara: valorizzare chi è al meglio e puntare su una rosa dinamica, capace di adattarsi alle esigenze tattiche e fisiche del campionato. Con questa mentalità, la squadra giallorossa mira a restare competitiva e a inseguire obiettivi ambiziosi nel corso della stagione.

In sintesi: grazie a Gasperini, la Roma guarda avanti con determinazione, puntando su Baldanzi e su ogni elemento disponibile per continuare a “fare bene” in Serie A.

