Gatti Juventus, una big italiana pensa a lui per rinforzare la difesa già nelle prossime settimane: i dettagli della possibile trattativa

Gatti Juventus, il Milan ha individuato nel centrale bianconero un possibile rinforzo per la difesa. Una trattativa non facile da portare a termine

Federico Gatti resta uno dei nomi più caldi del mercato difensivo, ma la possibilità di vederlo vestire il rossonero del Milan a gennaio appare, al momento, molto complessa. Nonostante il forte legame tra il centrale bianconero e Massimiliano Allegri, le distanze tra i club sono significative sia sul piano economico che sulla formula dell’operazione. La Juventus, infatti, non sembra disposta a trattare uno dei suoi pilastri difensivi, fresco di rinnovo fino al 2030 con un ingaggio di circa 3,1 milioni annui.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Milan vorrebbe un prestito con diritto di riscatto per Gatti , ma questa opzione non rientra nei piani della Vecchia Signora per un titolare di primo livello. Inoltre, l’ipotesi di inserire contropartite tecniche per abbassare il prezzo del cartellino non ha ancora trovato consenso da entrambe le parti. Immaginare uno scambio equo a metà stagione, sottolineano gli esperti, appare “difficile anche soltanto da pensare”, rendendo complicata qualsiasi apertura immediata della trattativa.

A influenzare la situazione c’è anche la variabile legata alle gerarchie tecniche. Gatti, attualmente fermo per un infortunio, dovrà valutare quale sarà il suo ruolo nelle scelte di Luciano Spalletti. Se il centrale dovesse percepire di non essere più considerato un perno fondamentale nella difesa, potrebbe spingere per un trasferimento che gli garantisca la titolarità assoluta, elemento chiave per continuare a crescere sotto la guida di Allegri.

Il profilo di Gatti rimane estremamente interessante per il Milan. La sua capacità di guidare la linea difensiva, la lettura anticipata delle situazioni e la leadership maturata in pochi anni lo rendono un obiettivo strategico per rinforzare il reparto arretrato, soprattutto in vista di una seconda parte di stagione intensa tra campionato e coppe. La Vecchia Signora, dal canto suo, non sembra intenzionata a svendere uno dei suoi giovani più promettenti, confermando la centralità di Gatti nel progetto bianconero a lungo termine.

In sintesi, la pista che porta a Gatti rimane viva ma complicata. L’infortunio e la gestione tattica del giocatore da parte di Spalletti potrebbero essere fattori decisivi nelle prossime settimane. Per il Milan, il difensore rappresenta un’opportunità per completare la retroguardia con un profilo affidabile e già pronto, ma la Juventus sembra determinata a mantenere il controllo su uno dei suoi elementi chiave, rendendo la trattativa difficile da concretizzare nel breve periodo. La finestra di gennaio sarà cruciale per capire se l’intreccio tra mercato e esigenze tecniche potrà aprire uno spiraglio concreto per l’operazione.