Gatti Milan, non solo Ricci: i rossoneri pensano ad un altro giocatore da inserire nella trattativa. Le ultime

Gatti Milan, i rossoneri potrebbero inserire nella trattativa de Winter per il centrale della Juventus. In corso tutte le valutazioni del caso

L’asse di mercato tra Milano e Torino si prepara a infiammarsi nella prossima sessione invernale, con Gatti al centro dei piani rossoneri. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il Milan starebbe valutando uno scambio con la Juventus, con nomi di spicco pronti a cambiare maglia. L’obiettivo del club meneghino è chiaro: rinforzare la difesa con un elemento di personalità e affidabilità, capace di garantire solidità e temperamento nei momenti chiave della stagione.

Al centro dei desideri del Milan c’è Federico Gatti. Il difensore centrale classe 1998 della Juventus è un calciatore che incarna perfettamente le caratteristiche ricercate dai rossoneri: forza fisica, aggressività nei duelli e capacità di leggere il gioco in anticipo. Non a caso, il tecnico del Milan ha individuato in Gatti il profilo ideale per blindare il reparto arretrato. La sua presenza in campo garantirebbe sicurezza nelle chiusure difensive e sarebbe un pericolo anche sui calci piazzati, grazie al suo ottimo gioco aereo. Allegri, da sempre attento a difensori con coraggio e personalità, vede in Gatti un punto fermo per la retroguardia rossonera.

Per convincere la Juventus, il Milan starebbe valutando alcune contropartite. La prima opzione è Samuele Ricci, centrocampista classe 2001 dotato di grande visione di gioco e qualità tecnica. Ricci rappresenterebbe un rinforzo importante per il centrocampo bianconero, capace di dettare i tempi e costruire gioco in modo preciso e pulito.

In alternativa, i rossoneri potrebbero proporre Koni De Winter. Difensore belga cresciuto nel vivaio juventino, De Winter è estremamente versatile, capace di giocare sia da centrale che da terzino destro. La sua struttura fisica unita a buona velocità ne fa un profilo moderno e funzionale, adatto a più ruoli nella difesa della Juventus.

Oltre agli aspetti tecnici, lo scambio Gatti–De Winter potrebbe avere rilevanza anche per la gestione delle liste UEFA e dei giocatori formati nel vivaio. L’inserimento di calciatori già cresciuti nel campionato italiano consentirebbe ad entrambe le società di ottimizzare gli slot disponibili senza perdere qualità.

Le trattative proseguono e il Milan è determinato a regalare ad Allegri un difensore affidabile e di personalità. L’arrivo di Gatti rappresenterebbe un segnale chiaro: il club punta a consolidare la propria retroguardia e a mettere a disposizione dell’allenatore tutte le risorse necessarie per affrontare con serenità la seconda parte della stagione, tra campionato e competizioni europee.