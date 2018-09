Gattuso e il Milan di Higuain: «Serviamolo di più, è il più forte al mondo»

Le parole di Gattuso, allenatore del Milan, nella vigilia del match di Serie A contro l’Atalanta di Gasperini

Il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti presenti in conferenza stampa alla vigilia della gara con l’Atalanta: «Dobbiamo ripartire e sfatare il tabù Atalanta. Serve una gara al massimo, l’Atalanta è una squadra di alto livello. Verrà a San Siro con la voglia di riscattarsi dopo tre sconfitte di fila, servirà un Milan al top. Non mi fido della Dea, è una squadra che non ti dà respiro e sa attaccare. Caldara? E’ un ragazzo serio e professionale, ci può dare una grandissima mano. Higuain per me è un calciatore eccezionale e vogliamo sfruttarlo al massimo».

Prosegue Gattuso elogiando le doti del suo attaccante titolare: «E’ un leader, per come partecipa al gioco della squadra, per come torna e per i gol che segna. La squadra deve metterlo nelle condizioni migliori perché possa dare il massimo. Io alleno Higuain e per me è il più forte al mondo. Bisogna servirlo senza troppi fronzoli, lui è uno che bada al sodo quando è nell’area di rigore avversaria. Bakayoko non mi ha deluso, ha fatto la partita che doveva fare ma può fare meglio cercando gli inserimenti in area. Suso? Aspetto i suoi gol, deve giocare come sta facendo osando di più».