Gattuso Fiorentina: dalle richieste sul mercato alla mossa di Mendes

Retroscena sulla turbolenta esperienza di Gennaro Gattuso alla Fiorentina: dalla richieste sul mercato alla mossa di Jorge Mendes

Gennaro Gattuso e la Fiorentina hanno vissuto 23 giorni turbolenti, iniziati con l’entusiasmo di un tecnico desideroso di confermare le sue qualità in viola e conclusi da un furioso screzio tra il club toscano e il procuratore Jorge Mendes. Dopo settimane di voci, il New York Times ha voluto fare chiarezza sulla situazione.

«Gattuso ha fornito alla dirigenza una lista di tre grandi obiettivi di mercato. Due dei giocatori sono, come Gattuso, rappresentati da Jorge Mendes. Ma tutti e tre attualmente giocano per club che si affidano a Mendes. Mendes ha detto alla Fiorentina che avrebbe voluto portare Gattuso in Premier League (destinandolo al Wolverhampton) e ha chiesto una buonuscita di 2 milioni di euro. La Fiorentina ha alzato la clausola a 10 milioni di euro, sostenendo che nessun club potesse spendere così poco per un allenatore che decideva di andarsene all’improvviso».